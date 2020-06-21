Chord Gitar Teman Cintaku
Chord Gitar Lagu Teman Cintaku MP3 Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar
Chord gitar lagu Teman Cintaku MP3 dipopulerkan Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar dan lirik lagu Teman Cintaku Video Klip YouTube Teman Cintaku
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Teman Cintaku MP3 yang dipopulerkan Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar dan lirik lagu Teman Cintaku, serta Video Klip YouTube Teman Cintaku.
Chord Gitar Teman Cintaku MP3 Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar.
Intro: Bb Gm C F
Bb F Gm
Bahagianya diriku telah milikimu
F Bb
Tak pernah ku meragu
Bb F Gm
Tak lagi ku mencari cinta selainmu
Berita Terkait :#Chord Gitar Teman Cintaku
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung