Chord Gitar Teman Cintaku

Chord Gitar Lagu Teman Cintaku MP3 Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar

Chord gitar lagu Teman Cintaku MP3 dipopulerkan Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar dan lirik lagu Teman Cintaku Video Klip YouTube Teman Cintaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Teman Cintaku MP3 yang dipopulerkan Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar dan lirik lagu Teman Cintaku, serta Video Klip YouTube Teman Cintaku.

Chord Gitar Teman Cintaku MP3 Devano Danendra feat Aisyah Aqilah Azhar.

Intro: Bb Gm C F

 

Bb             F             Gm

Bahagianya diriku telah milikimu

F                  Bb             

Tak pernah ku meragu

Bb               F           Gm

Tak lagi ku mencari cinta selainmu

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Tags
Teman Cintaku
chord gitar
Devano Danendra
Aisyah Aqilah Azhar
Tribunlampung.co.id
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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