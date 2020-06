Download Film Us Sub Indo, Streaming Film Lupita Nyong'o dan Winston Duke

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Us dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Us di ponsel.

Para pemain film Us di antaranya Lupita Nyong'o dan Winston Duke.

Bagaimana sinopsis film Us?

Film Us merupakan film horor thriller yang bercerita tentang teror dari doppleganger, yang dialami sebuah keluarga.

Film Us terinspirasi dari pengalam sang sutradara, Jordan Peele tentang doppleganger.

Film bergenre horor thriller asal Amerika ini di rilis pada 22 Maret 2019 di Amerika.

Sementara di Indonesia, Film 'Us' tayang pada 20 Maret 2019 di bioskop-bioskop tanah air.

Jordan Peele menjadi sutradara daalm film film 'Us' setelah sebelumnya menggarap film horror berjudul 'Get Out'.

Lewat film 'Get Out', Jordan Peele menyabet piala Oscar 2018 sebagai Best Original Screenplay.