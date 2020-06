Kisah Iis Dahlia Makan di Restoran, Dikira Laki-laki hingga Membuatnya Sangat Malu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Iis Dahlia punya pengalaman buruk dengan kumis tipisnya. Gara-gara berkumis, Iis Dahlia sempat dipertanyakan jenis kelaminnya.

Jenis Kelamin pedangdut Iis Dahlia sempat diragukan atau dipertanyakan hingga membuatnya malu.

Saat itu, Iis Dahlia sedang melaksanakan umrah dan makan di sebuah restoran.

Tiba-tiba ada anak kecil asal Arab Saudi menghampirinya.

"Tapi tahu gak? Gue ampe malu banget," bongkar Iis Dahlia.

"Gue lagi di Mekkah, lagi umrah terus makan ya. Tiba-tiba ada anak kecil usia 10 tahun kali.

Terus bilang gini 'are you real women, why you have mustache? (kamu perempuan beneran? kenapa kok punya kumis?)," bongkar iis Dahlia.

"Banyak netizen bertanya soal kumis tipis manisnya teh Iis Dahlia. Itu kenapa bisa begitu?" tanya Sule.

Dengan nada seloroh, Iis Dahlia menyebut kumisnya tumbuh karena rajin diberi pupuk.

"Gue setiap malam jumat dikasih pupuk urea, hahaa," seloroh Iis Dahlia.