Download Lagu Gemintang Hatiku Tiara Andini, Video MP3 Lagu Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Gemintang Hatiku dinyanyikan Tiara Andini dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Gemintang Hatiku dan video klip Gemintang Hatiku dalam artikel ini.

Berikut lirik lagu Gemintang Hatiku – Tiara Andini

Sejak pertama bertemu dirinya

Hati tak bisa berpaling darinya

Tak ada setitik ragu

Jalani sisa hidup bersama

Hati ini

Terbius candu asmaramu

Namamu melintang di hatiku

Kemilau gemintang di hatiku

Senyumanmu oh kasih

Hiasi bingkai asmaraku

Kau menjadi bintang di hatiku

Kemilau gemintang di hatiku

Meski mentari terangi dunia

Sinar matamu kalahkan semua cahaya

Tak ada setitik ragu

Jalani sisa hidup Bersama

Hati ini

Terbius candu asmaramu

Namamu melintang di hatiku

Kemilau gemintang di hatiku

Senyumanmu oh kasih

Hiasi bingkai asmaraku

Kau menjadi bintang di hatiku

Kemilau gemintang di hatiku

Tak ada kata yang mampu lukiskan rasa

Uh, cerita antara kita berdua oh -oh

Wahai pelita nurani

Sinarmu terang abadi

Namamu melintang di hatiku

Kemilau gemintang di hatiku

Selamanya (oh kasih)

Hiasi bingkai asmaraku

Kau menjadi bintang (bintang) di hatiku

Kemilau gemintang di hatiku

Sirna kelam gelap malamku

Kini terang karena cintamu

Bersinarlah gemintang hatiku

Lihat video klip Gemintang Hatiku di atas.

Berikut, cara unduh atau download lagu Gemintang Hatiku dinyanyikan Tiara Andini, dalam MP3 lagu terbaru via Joox dan Spotify.

Cara Download Lagu Gemintang Hatiku MP3 via Joox

Download aplikasi Joox di bawah ini pada smartphone kamu.

Login dengan menggunakan akun Facebook, WeChat, atau yang lain.

Sebelumnya, jika kamu ingin men-download lagu VIP, maka kamu harus melakukan misi kecil yang diberikan Joox , seperti share harian, undang teman, atau kalau mau kamu bisa membelinya.