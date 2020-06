Biodata Lee Jung Hyun Pemeran t’s Okay to Not Be Okay dan Daftar Film yang Diperankan Lee Jung Hyun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jung Hyun dalam drama Korea terbaru It’s Okay to Not Be Okay, berikut biodata Lee Jung Hyun pemeran t’s Okay to Not Be Okay dan daftar film yang diperankan Lee Jung Hyun.

Lee Jung Hyun juga dikenal dengan nama panggungnya sesekali Ava, adalah penyanyi dan aktris pop Korea Selatan.

Dia pertama kali dikenal karena kemampuan aktingnya dengan peran pemenang penghargaan dalam film pertamanya dan telah dikukuhkan sebagai salah satu akting internasional top dari Korea Selatan dengan karir menyanyi yang terkenal.

Lee juga dikenal sebagai "The Queen of Transformation", karena dia berhasil mencover lalgu seseorang dengan hasil yang bagus.

Karier

Lee Jung Hyun melakukan debut aktingnya pada usia 16 di A Petal pada tahun 1996, yang memenangkan 'Aktris Baru Terbaik' di Grand Bell Awards ke-34, Blue Dragon Film Awards ke-17 dan Asosiasi Korea ke-16 Penghargaan Film Critics Awards.

Pada tahun 2010, Lee mendapatkan kembali langkah aktingnya dengan seri Cina Konfusius, memainkan peran Nanzi.

Pada 2011, Lee memerankan seorang dukun dalam film pendek fantasi Park Chan-wook dan Park Chan-kyong yang memenangkan penghargaan, Night Fishing.

Night Fishing memenangkan Golden Bear untuk Film Pendek Terbaik di Festival Film Internasional Berlin 2011.

Pada tahun 2012, Lee memerankan seorang ibu tunggal dalam film Juvenile Offender,yang memenangkan Best Feature di Tokyo International Film Festival.