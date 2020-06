Download Film First Man Sub Indo, Streaming Film Ryan Gosling dan Claire Foy

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film First Man dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming First Man di ponsel.

Para pemain film First Man di antaranya Ryan Gosling dan Claire Foy.

Bagaimana sinopsis film First Man?

Film First Man menceritakan tentang Neil Armstrong, orang pertama yang mendarat di bulan.

First Man dibintangi oleh Ryan Gosling, Claire Foy, dan Jason Clarke.

Film ini merupakan biografi drama sejarah Amerika Serikat tahun 2018.

First Man disutradarai oleh Damien Chazelle.

Penulis film First Man yaitu Josh Singer dan berdasarkan buku 'First Man: The Life of Neil A. Armstrong' karya James R Hansen.

Film First Man dirilis pada tanggal 12 Oktober 2018 dan tayang di Indonesia pada 10 Oktober 2018.