Nonton Film Call Me by Your Name (Sub Indo), Download Film Amira Casar

Ilustrasi. Nonton Film Call Me by Your Name Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Amira Casar.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, cara unduh film atau cara download film Call Me by Your Name dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Call Me by Your Name di ponsel.

Para pemain film Call Me by Your Name di antaranya Amira Casar dan Armie Hammer.

Bagaimana sinopsis film Call Me by Your Name?

Call Me By Your Name merupakan sebuah film adaptasi yang diangkat dari novel yang ditulis oleh Andre Aciman.

Film Call Me By Your Name diangkat menjadi sebuah film oleh Netflix, yang disutradarai oleh Luca Guadagnino pada tahun 2017.

Call Me By Your Name mendapat 4 nominasi penghargaan di ajang 90th Academy Awards.

Pada tahun 2017, Call Me By Your Name memenangkan beberapa ajang penghargaan film di 23rd Critics' Choice Awards, 71th British Academy Film Awards dan Writers Guild of America Awards 2017.

Sinopsis Call Me By Your Name.

Film Call Me By Your Name yang bersetting di Italia bercerita tentang seorang pemuda 17 tahun keturunan Amerika-Italia-Prancis, yang berbakat memainkan musik dan tampan yang bernama Elio yang tinggal bersama orang tuanya di Italia.