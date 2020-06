VIDEO Rilis Teaser Single Comeback Blackpink Cetak Rekor Baru di YouTube Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Teaser single comeback Blackpink, 'How You Like That' disambut heboh penggemar seluruh dunia.

Saking hebohnya, Blackpink berhasil memecahkan rekor dengan teaser comeback mereka.

Diketahui pada Minggu (21/4/2020), Blackpink merilis video konsep teaser untuk single pra-rilis mereka.

Hanya dalam waktu kurang dari 3 hari, klip berdurasi 14 detik itu berhasil mengumpulkan 13 juta views di YouTube.

Teaser konsep Blackpink ini menjadi trending YouTube di beberapa negara.

• VIDEO Detik-detik 3 Bocah Tenggelam di Kolam Bekas Galian di Bandar Lampung

• VIDEO Vicky Shu Cuek Bebek Lihat Putranya Main Cat Air hingga Kotor

• VIDEO 16 Warga Panjang Positif Covid-19 Dirawat di RSBNH

• VIDEO Setubuhi Siswi SMA hingga Hamil, Pemuda Asal Natar Diganjar 12 Tahun Penjara

Di antara semuanya, Blackpink mendapatkan sambutan paling heboh dari penggemar Indonesia.

Buktinya, mengutip Kstarlive, Selasa (23/6/2020), video teaser 'How You Like That' berhasil menduduki puncak Youtube Indonesia selama tiga hari berturut-turut.

Dengan begitu, Blackpink telah resmi menjadi grup K-pop yang menghabiskan waktu paling lama di daftar trending video Youtube di Indonesia.

Dalam video tersebut, Jisoo, Lisa, Jennie dan Rose tampak seperti manekin.

Mereka hanya diam dan kamera bergerak mengitari para member untuk memperlihatkan ekspresi member.