Download Lagu God’s Menu Stray Kids, Video Klip God’s Menu MP3 Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu God’s Menu dinyanyikan Stray Kids dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu God’s Menu dan video klip God’s Menu dalam artikel ini.

Lagu yang berjudul God’s Menu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, Stray Kids, yang dirilis pada hari ini, 17 Juni 2020.

Berikut ini lirik lagu God’s Menu - Stray Kids

ne sonnim”

eoseo osibsio

i gageneun cham menyuga goleugido swibjyo

mwol sikyeodo ogam-eul manjoghaji haji

jinagadeon nageune, bidulgikkaji

kkachikkaji kkamagwideulkkaji

Cooking a sauce ibmasdaelo teol-eo

eummihago lick it malhae bon

Taste so good ban-eung-eun modu jjeol-eo

But modu jageugjeog-in geo

I want it till da meog-il ttaekkaji

yeonguhaji cross boundaries

gyeong-gye ttawi eobs-eo machi changjohadeus solileul mandeulji

geujeo gyesog mandeul-eoga saelobge

Because we’re one of a kind

nugudo ttala hal su eobsneun our own game

sijagbuteo da uli kkeo

jamkkan tteonaganda haedo

gyeolgug dasi chajge doel

yeolgiga sigji anhneun menyu jigeumbuteo ssag da

ibmas-eda ttaelyeo bag-a

du du du du du du

ige uli tang tang tangtang

du du du du du du

ige uli tang tang tangtang