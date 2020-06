Download Lagu MP3 Roddy Ricch Full Album, Termasuk Lagu The Box

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu Roddy Ricch, berikut cara unduh lagu MP3 Roddy Ricch atau cara download lagu MP3 Roddy Ricch Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler 2020.

Termasuk, Video Klip 15 lagu nonstop Roddy Ricch di Video YouTube MP3.

Yuk tambah koleksi lagu Anda, dengan download lagu MP3 Roddy Ricch Full Album 2020 dalam artikel ini.

Rodrick Wayne Moore Jr atau lebih dikenal dengan nama panggung Roddy Ricch, adalah seorang rapper, penyanyi, dan penulis lagu asal Amerika Serikat.

Roddy Ricch lahir di Compton, California, pada 22 Oktober 1998.

Roddy Ricch masuk ke Atlantic Records melalui jejaknya, Bird Vision Entertainment.

Ia merilis mixtape debutnya Feed Tha Streets pada tahun 2017 dan Feed Tha Streets II yang kedua pada tahun 2018, yang terakhir memuncak di nomor 67 di US Billboard 200 serta termasuk single charting Billboard Hot 100 pertamanya berjudul, Die Young.

Album studio debut Roddy Ricch bertajuk “Please Excuse Me for Being Antisocial” (2019) memulai debutnya di atas Billboard 200.

Dimana album tersebut berhasil menelurkan single nomor satu Billboard Hot 100 "The Box", menjadi lagu paling populer di seluruh dunia, serta Mustard dibantu single "High Fashion".

Pada April 2020, Roddy Ricch tampil di single DaBaby "Rockstar", yang menjadi nomor satu keduanya di Billboard Hot 100.