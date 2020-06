Artis Syahrini Akhirnya Dapat Izin dari Reino Barack

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Syahrini mendapat izin suami, Reino Barack, untuk bisa tampil kembali ke atas panggung.

Hal itu diungkapkan oleh sang adik, Aisyahrani, melalui komentar-komentar pada unggahan Syahrini.

Bermula dari Syahrini yang mengunggah video aksi panggung dalam konser tunggalnya, Kamis (25/6/2020).

Ia menulsikan sebuah caption.

"From my concert, I have nothing," tulis Syahrini.

Tak hanya Aisyahrani, Reino Barack pun ikut memberikan komentarnya.

• VIDEO Syahrini Pamer Video Suami Salat di Jet Pribadi

• VIDEO Pernah Dituding Rebut Anang dari Syahrini, Ashanty: Hanya Waktu yang Bisa Buktikan

• Ayu Praselia Karnadi Gemar Pakai Fesyen dengan Gambar Disney: Lucu dan Menggemaskan

• Tukang Bakso Cuanki Akhirnya Akui Ludahi Isi Mangkuk

Reino memuji sang istri atas penampilannya pada konser tersebut.

"Incredible concert my love," tulis Reino memuji istrinya.

Syahrini pun menuliskan ucapan terima kasih atas pujian Reino.

"Ugh... Thayank Thayank, Arigatou Gozaimazu Anata," balas penyanyi bernama asli Rini Fatimah Jaelani ini.

Ada pun komentar Aisyahrani yang membujuk sang kakak agar kembali menyanyi.