Chord Gitar Tak Ingin Pisah

Chord Gitar Tak Ingin Pisah Rizky Febian feat Marion Jola, Berikut Liriknya

Chord gitar lagu Tak Ingin Pisah MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian ft Marion Jola dan lirik lagu Tak Ingin Pisah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Tak Ingin Pisah MP3 yang dipopulerkan Rizky Febian ft Marion Jola dan lirik lagu Tak Ingin Pisah, serta Video Klip YouTube Tak Ingin Pisah.

Chord Gitar Tak Ingin Pisah MP3 Rizky Febian ft Marion Jola.

Intro: C..Bm Bbm Am D.

C                

Katakanlah bila

    Bm     Bbm

kau meragu padaku

Am D      G       C

.. genggamlah jemariku

  Cm      F    Bb

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Tags
Tak Ingin Pisah
Rizky Febian
Marion Jola
chord gitar
kunci gitar
Tribunlampung.co.id
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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