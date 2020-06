Nonton Film Taken 3 (Sub Indo), Download Film Famke Janssen

Ilustrasi. Nonton Film Taken 3 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Famke Janssen.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Taken 3 atau download film Taken 3 dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Taken 3 di ponsel, diperankan oleh Liam Neeson dan Famke Janssen.

Bagaimana sinopsis film streaming Taken 3?

Taken 3 adalah film aksi dan petualangan asal Prancis, yang dirilis pertama kali di Berlin Premiere pada 16 Desember 2014.

Film Taken 3 merupakan sekuel lanjutan dari film Taken 2, yang diluncurkan pada tahun 2012.

Film Taken 3 hasil garapan sutradara Olivier Megaton dan ditulis oleh Luc Besson bersama Robert Mark Kamen.

Adapun sejumlah bintang yang berperan di dalam film Taken 3 sebagian besar masih diperakan oleh aktor dan aktris di film sebelumnya, seperti Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen dan Forest Whitaker.

Berikut sinopsis film Taken 3.

Film Taken 3 menceritakan kisah seorang mantan agen rahasia Bryan Mills (Liam Neeson) yang mengunjungi putrinya, Kim (Maggie Grace), untuk memberikan hadiah ulang tahun.

Setelah itu, Bryan mengundang mantan istrinya, Lenore (Famke Janssen) untuk ikut makan malam.

Meskipun Lenore menolak, tiba-tiba dia muncul di apartemennya dan membahas masalah perkawinannya.