VIDEO Annisa Pohan Pamer Foto Bareng Lee Min Ho, Ashanty Nangis Cemburu, Netizen Kira Foto Editan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Korea Selatan memang terkenal akan drama koreanya yang apik. Negara ini juga mepunyai sederet aktor tampan yang mempunyai penggemar di seluruh dunia.

Karena tak hanya menyuguhkan cerita yang menarik, paras rupawan dari sang aktor juga menjadi hal yang membuat penonton terkesima.

Seperti halnya Lee Min Ho, Aktor tampan korea selatan satu ini terkenal melalui drama boys Before Flower (2009), the Heirs (2013) , the Legend of the Blue Sea (2016) dan the king eternal monarch(2020).

Tak ayal , sederet selebriti Tanah Air banyak yang mengidolakan actor korea selatan satu ini, tak terkecuali Annisa Pohan.

Istri Politisi Agus Harimurti Yudhoyono ini bahkan punya foto berdua dengan Lee Min Ho.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Bukan foto baru melainkan potret lama saat Lee Min Ho masih muda.

"Aku dengan saudaraku berabad-abad yang lalu, ketika kami masih muda, bagaimanapun juga, selamat ulang tahun Minho!" tulis Annisa Pohan, Sabtu (27/6/2020).

Memang tampak dalam foto, keduanya terlihat lebih muda.

Annisa dengan tubuh ramping dan rambut tebalnya. Ini seperti yang dicurhatkan olehnya di caption postingan itu.