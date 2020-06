VIDEO Agnez Mo Kenakan Kebaya yang Dipadukan dengan Cheongsam Tuai Pujian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Agnez Mo lagi-lagi menuai pujian berkat penampilannya mengenakan kebaya tradisional.

Seperti diketahui, bukan kali ini saya mantan penyanyi cilik itu mengenakan kebaya tradisional Indonesia.

Meski sudah wara-wiri di industri musik internasional, Agnez kerap membawa dan menunjukan ke-Indonesiaannya di mata dunia.

Kali ini Agnez Mo mengenakan kebaya Indonesia yang dikombinasikan dengan kostum tradisional wanita Tiongkok yang disebut cheongsam.

Penampilan Agnez Mo yang menawan itu diunggahnya melalui sebuah potret di akun Instagram, Senin (29/6/2020).

Tonton video beritanya di bawah ini.

"Sometimes I dress up #kebaya #batik #Indonesiantraditionaloutfit with a hint of Chinese Cheongsam," tulis Agnez sebagai keterangan unggahan seperti dikutip Grid.ID.

Pelantun 'Long As I Get Paid' itu semakin terlihat menawan dengan riasan rambut yang menggunakan tusukan rambut konde oriental Cina berwarna merah.

Tampilan cantik penyanyi 33 tahun itu sontak menuai pujian netizen, termasuk presenter Najwa Shihab.

"So pretty!" tulis akun @najwashihab yang juga menyematkan emotikon tanda suka.

