Kenali Berbagai Penyebab Tubuh Alami Kegemukan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Nutrifood kembali mengadakan NutriClass Health and Nutrition Webinar Series for Media sesi ketiga, Selasa, 30 Juni 2020.

Pada sesi ketiga ini, Nutrifood membahas mengenai Myths and Fact About Nutrition, dengan narasumber Master of Science in Nutrition and Health Wageningen University, Belanda Ardy Brian Lazuardy.

Selama sesi ketiga berlangsung, Ardy mengungkapkan fakta mengenai penyebab kegemukan yang dialami beberapa orang.

Menurut Ardy kegemukan disebabkan oleh banyaknya lemak yang menumpuk di dalam tubuh.

Apa yang menyebabkan lemak bisa menumpuk dalam tubuh?

Lemak dalam tubuh berasal dari asupan kalori berlebihan, yang salah satunya berasal dari makan makanan yang berlebihan, karena rasa sangat lapar.

Rasa sangat lapar merupakan bentuk sistem balas dendam tubuh karena tidak makan pada saat jam makan sebelumnya.

Misalnya timbul rasa sangat lapar saat makan siang karena tidak sarapan.

"Jadi kalau ada yang mengatakan, tidak sarapan dapat mengurangi asupan kalori, itu salah besar," ujar Ardy dalam NutriClass.