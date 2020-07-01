Chord Gitar Siap Terluka

Chord Gitar Lagu Siap Terluka MP3 Melly Goeslaw dan Lirik Lagu Siap Terluka

Chord gitar lagu Siap Terluka MP3 yang dipopulerkan Melly Goeslaw dan lirik lagu Siap Terluka, serta Video Klip YouTube Siap Terluka.

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Berikut kunci gitar atau chord gitar lagu Siap Terluka MP3 yang dipopulerkan Melly Goeslaw dan lirik lagu Siap Terluka, serta Video Klip YouTube Siap Terluka.

Chord Gitar Siap Terluka MP3 Melly Goeslaw.

Intro : Am -F Dm -E

        Am -F Dm -E

        Am

.

Am

segala

                   Dm

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Tags
Siap Terluka
Melly Goeslaw
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chord gitar
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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