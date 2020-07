Download Lagu Sampai Tua Nanti MP3 Andmesh, Video Klip Sampai Tua Nanti Lagu Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Sampai Tua Nanti dinyanyikan Andmesh dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Sampai Tua Nanti dan video klip Sampai Tua Nanti dalam artikel ini.

Andmesh baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Sampai Tua Nanti.

Lagu ini menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih yang mengingat masa lalu mereka.

Berikut lirik lagu Sampai Tua Nanti - Andmesh

Ha- aa-aa

U-uu -uu

Kau t'rimaku apa adanya

Walauku banyak kekurangan

Memang sulit tuk dapatkanmu

Tak mudah juga tuk lepaskanmu

Oh, percayalah sayang

Hatiku ini hanya untukmu

Berjalanlah bersamaku

Kita nikmati indahnya

Cinta

Sayangku

Cintaku

Kuberuntung jadi pemilik hatimu

Kusayang kamu

Kucinta kamu

Kuberjanji tak akan permainkanmu

Tetap bersamaku sayang

Sampai tua nanti

Hu-uu-u

Ha-oh

Oh, percayalah sayang

Hatiku ini hanya untukmu

Berjalanlah bersamaku

Kita nikmati indahnya cinta

Sayangku (sayangku)

Cintaku (cintaku)

Kuberuntung jadi pemilik hatimu

Kusayang kamu (sayangku)

Kucinta kamu (cintaku)

Kuberjanji tak akan permainkanmu

Tetap bersamaku sayang

Sampai tua nanti

Ho -oh (segalanya untukku sayang)

(Sampai tua, selamanya dirimu sayang) Hu uu-uu

(Tua nanti) nana-na na na

Hu-uu oh-ohh

Sayangku (sayangku)

Cintaku (cintaku)

Kuberuntung jadi pemilik hatimu (milik hatimu)

Kusayang kamu (sayangku)

Kucinta kamu (cintaku)

Kuberjanji tak akan permainkanmu

Oh sayangku (sayangku)

Cintaku (cintaku)

Kuberuntung jadi pemilik hatimu (milik hatimu)

Kusayang kamu (sayangku)

Kucinta kamu (cintaku)

Kuberjanji tak akan permainkanmu

Tetap bersamaku sayang

Sampai tua nanti

Hi-uh

Oh oo oo

(Tetap bersamaku sayang)

Sampai tua nanti

Tetaplah bersamaku

Lihat video klip Sampai Tua Nanti di atas.

• Chord Gitar Lagu Jangan Rubah Takdirku Andmesh Kamaleng Berikut Lirik Lagu

Berikut, cara unduh atau download lagu Sampai Tua Nanti dinyanyikan Andmesh, dalam MP3 lagu terbaru via Joox dan Spotify.

Cara Download Lagu Sampai Tua Nanti MP3 via Joox

Download aplikasi Joox di bawah ini pada smartphone kamu.