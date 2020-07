Unggahan Terbaru Erra Setelah Laudya Cynthia Bella Akui Cerai dari Engku Emran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan istri Engku Emran yang pertama, Erra Fazira, menuliskan kalimat motivasi melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (1/7/2020).

Ibunda dari Engku Aleesya ini menuliskan kalimat agar setiap orang tetap berpikir positif apapun yang terjadi.

Dari kalimat yang ia tulis, Erra memberikan semangat, seberat apapun masalah yang dilalui, pasti akan ada jalannya.

Begini unggahan panjang Erra di Instagramnya:

No matter what you're going through,

there's a light at the end of the tunnel.. . .

It may seem hard to get to it

but you can do it

and just keep working towards it

and you'll find the positive side of things .. .

#spreadlove #spreadpositivity

