Download Lagu Make You Happy MP3 NiziU, Video Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Make You Happy dinyanyikan NiziU dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Make You Happy dan video klip Make You Happy dalam artikel ini.

Girl group NiziU di bawah naungan JYP Entertainment akhirnya merilis lagu Make You Happy sebagai tanda debut mereka.

Berikut lirik lagu Make You Happy - NiziU

Nothing himitsu nara Nothing

Something tokubetsuna mono agerunoni

donna no ga ī egao ni shitainoni

That thing sagashidasu kimi no tame ni

mō nēnē nani mite nani kīte shiawase

hanashitemite subetene

Ooh I just wanna make you happy

A mō! waratte hoshī

wasurechatta egao mo daijōbu chanto torimodoshite

sono egao miteru toki honto shiawase

What do you want

what do you need

Anything Everything

You, tell me

Held me chiisana kono te tsunaide

Taisetsu yo hitori kiri

Ni wa sa senai yo

Take me kono watashi

Zenbu agetai no

Zenbu agetai no

Watashidake no kado

Wasurezu ni soba ni kite