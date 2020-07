VIDEO Putri Engku Emran Sampaikan Rindu untuk Bella: Aku Janji Jadi Anak Baik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar perpisahan antara Engku Emran dan Laudya Cynthia Bella memang begitu mengejutkan publik.

Meskipun tanda-tanda keretakan hubungan mereka sempat tercium publik sejak akhir tahun 2019 lalu.

Meski telah berpisah, namun kenangan yang telah dialami selama 2 tahun ini masih tetap membekas.

Terutama bagi putri dari Engku Emran, Engku Aleesya.

Seperti yang diketahui, sebelum menikah dengan Bella, diketahui Engku Emran sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak.

Aleesya pun juga terlihat sangat dekat dengan ibu sambungnya, Laudya Cynthia Bella.

Mereka kerap kali menghabiskan waktu bersama.

Namun, beberapa waktu terakhir, hal itu sudah tak pernah nampak lagi, dan Engku Aleesya kini juga terlihat bersama dengan ibu kandungnya, Erra Fazira.

Meski sudah jarang bertemu, tetapi Engku Aleesya rupanya tetap merindukan sang ibu sambung yang dipanggilnya sebagai bunda.

Saat ditanya warganet mengenai sosok Bella, Aleesya pun mengungkapkan rindunya dan janji jika ia bertemu nanti.

"Rindu ke dengan bunda??" tanya seorang warganet dalam unggahan Erra Fazira.

"Of course I miss her, I promise to be a good girl and Bunda if you watching this, i miss you! Bye, take care," ujar Aleesya dikutip dari tribun jakarta yang tayang pada Kamis (02/07).

