Harga HP Realme Juli 2020, Realme XT, Realme 5 Pro, Realme 5, hingga Realme C11

Selain Realme C11, Realme XT, Realme 5 Pro, Realme 5, Realme C3, Realme 5i, hingga bocoran harga Realme C11, dan masih banyak lagi.

zoom-inlihat foto Harga HP Realme Juli 2020, Realme XT, Realme 5 Pro, Realme 5, hingga Realme C11
realme
Harga HP Realme Juli 2020, Realme XT, Realme 5 Pro, Realme 5, hingga Realme C11 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamu mau beli HP murah tapi spek kencang? Realme menjadi salah satu pilihannya.

Ponsel Realme memiliki banyak seri, yang tentunya dengan harga dan spesifikasi yang beragam.

Saat ini, Realme memiliki produk terbarunya, yakni Realme C11, yang dibanderol dengan harga Rp 1,5 jutaan.

Berikut  harga HP Realme terbaru dilansir laman Realme.com dan Eraspace.com, Jumat (19/6/2020):

Berikut Daftar Harga HP Realme:

- Realme C11 (2GB+32GB) - Rp 1.599.000

- Realme C3 (3GB+32GB) - Rp 1.899.000

- Realme 5i (4GB/64GB) - Rp 2.199.000

- Realme 3 Pro (4GB/64GB) - Rp 2.199.000

- Realme 3 Pro (6GB/128GB) - Rp 2.399.000

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Harga HP Realme Juli 2020
Realme XT
Realme C11
Harga HP Realme 2020
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Padang
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