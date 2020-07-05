Chord Gitar Hari Ini Esok Lusa
Chord Gitar Lagu Hari Ini Esok Lusa Brisia Jodie dan Lirik Lagu Hari Ini Esok Lusa
Kunci gitar atau chord gitar lagu Hari Ini Esok Lusa MP3 yang dipopulerkan Brisia Jodie dan lirik lagu Hari Ini Esok Lusa, serta Video Klip YouTube H
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Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Hari Ini Esok Lusa MP3 yang dipopulerkan Brisia Jodie dan lirik lagu Hari Ini Esok Lusa, serta Video Klip YouTube Hari Ini Esok Lusa.
Chord Gitar Hari Ini Esok Lusa MP3 Brisia Jodie.
Intro : C G# F Dm G C
C G# F
Hari ini esok lusa dan selamanya
Bb
Hanya ada kau di hati
Em A Dm
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung