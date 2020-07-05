Chord Gitar Hari Ini Esok Lusa

Chord Gitar Lagu Hari Ini Esok Lusa Brisia Jodie dan Lirik Lagu Hari Ini Esok Lusa

Kunci gitar atau chord gitar lagu Hari Ini Esok Lusa MP3 yang dipopulerkan Brisia Jodie dan lirik lagu Hari Ini Esok Lusa, serta Video Klip YouTube H

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda menyukai lagu Hari Ini Esok Lusa MP3 yang dipopulerkan Brisia Jodie?

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Hari Ini Esok Lusa MP3 yang dipopulerkan Brisia Jodie dan lirik lagu Hari Ini Esok Lusa, serta Video Klip YouTube Hari Ini Esok Lusa.

Chord Gitar Hari Ini Esok Lusa MP3 Brisia Jodie.

Intro : C G# F Dm G C

 

C             G#             F

Hari ini esok lusa dan selamanya

              Bb

Hanya ada kau di hati

Em             A          Dm  

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Brisia Jodie
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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