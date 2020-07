Download Lagu MP3 IU Full Album 15 Video YouTube termasuk Lagu Eight

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu IU, berikut cara unduh lagu MP3 IU atau cara download lagu MP3 IU Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler 2020.

Lee Ji-eun atau biasa dikenal dengan nama panggung IU, adalah seorang penyanyi, komponis, aktris, gitaris, penari dan pembawa acara televisi asal Korea Selatan.

IU lahir di Distrik Gwangjin, Seoul, Korea Selatan, pada 16 Mei 1993.

IU melakukan debutnya pada tahun 2008, di bawah naungan LOEN Entertainment dengan genre musik K-Pop.

Nama panggungnya yakni, UI, berasal dari kata "I and You (Aku dan Kamu)", yang melambangkan bahwa kita dapat menjadi satu melalui musik.

Pada tahun 2012, IU masuk ke peringkat nomor 19 dalam "The 23rd Annual Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces".

Sebagai salah satu artis solo terlaris di industri K-pop, yang didominasi oleh grup pria dan wanita, UI telah dimasukkan pada daftar tahunan Korea Power Celebrity oleh majalah Forbes sejak 2012, mencapai peringkat puncak nomor tiga pada tahun 2012.

Billboard memberi pengakuan IU sebagai pemimpin sepanjang masa dalam peringkat Korea K-Pop Hot 100, dengan lagu terbanyak dan artis yang memegang posisi nomor satu paling banyak di minggu tersebut.