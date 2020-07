JADWAL Liga Inggris Malam Ini, Liverpool vs Aston Villa, Newcastle vs West Ham

Trent Alexander-Arnold (kiri) merayakan gol bersama rekan satu timnya pada laga Liverpool vs Crystal Palace di Stadion Anfield dalam lanjutan pekan ke-31 Premier League, kasta teratas Liga Inggris, Rabu (24 Juni 2020)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Liverpool vs Aston Villa & Southampton vs Man City, Newcastle vs West Ham

Rangkaian pekan ke-33 Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris, Minggu (5/7/2020) hingga Senin dini hari WIB akan menyajikan sejumlah laga menarik.

Klub yang sudah memastikan gelar Liga Inggris musim 2019-2020, Liverpool, dan penghuni peringkat kedua klasemen, Manchester City, akan bermain.

Liverpool bakal menjamu Aston Villa, di Stadion Anfield, Minggu (5/7/2020) malam WIB.

Berdasarkan peringkat di papan klasemen Liga Inggris, tentu Liverpool lebih diunggulkan untuk menang ketimbang Aston Villa.

Trent Alexander-Arnold (kiri) merayakan gol bersama rekan satu timnya pada laga Liverpool vs Crystal Palace di Stadion Anfield dalam lanjutan pekan ke-31 Premier League, kasta teratas Liga Inggris, Rabu (24 Juni 2020). (AFP/ PAUL ELLIS)

Liverpool berada di puncak klasemen dengan keunggulan 20 poin atas Man City, sedangkan Aston Villa masih tertahan di peringkat ke-18 dan sedang berjuang untuk bebas dari zona degradasi.

Sementara itu, berdasarkan rekor pertemuan kedua tim, Liverpool juga lebih diunggulkan dibandingkan Aston Villa.

Dari lima pertemuan terakhir di Liga Inggris, Liverpool berhasil merengkuh empat kemenangan, sedangkan Aston Villa hanya satu kali.

Satu-satunya kemenangan Aston Villa terukir pada putaran pertama Liga Inggris musim 2014-2015.

Kala itu, Aston Villa secara mengejutkan mampu memetik kemenangan 1-0 di markas kebesaran Liverpool, Stadion Anfield.