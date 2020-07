Lagu Aurel Kepastian Trending YouTube, Ashanty Bangga Bukan karena Banyak yang Nonton

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu Aurel berjudul Kepastian masuk trending Youtube dan menduduki posisi dua.

Lagu Kepastian Aurel Hermansyah baru dirilis di Youtube pada Jumat 3 Juli 2020.

Baru sehari dirilis, video musik Kepastian milik Aurel Hermansyah sudah menduduki peringkat dua trending YouTube.

Lagu Kepastian Aurel yang diunggah di laman YouTube MyMusic Records tersebut sampai saat ini Minggu (5/7/2020) telah ditonton lebih dari 3,6 juta kali.

• Bongkar 500 Koleksi Tas Nagita Slavina, Raffi Ahmad Sebut Seharga 2 Mobil Mewahnya

• Bongkar 500 Koleksi Tas Nagita Slavina, Raffi Ahmad Sebut Seharga 2 Mobil Mewahnya

• Daniel Mananta Curhat Rumah Tangganya Nyaris Hancur: Karakter Asli Muncul saat Punya Anak

Ashanty sebagai ibu sambung dan juga vocal director atas lagu baru Aurel tak bisa menutupi kebahagiaannya karena lagu tersebut berada di peringkat dua trending YouTube, tepat di bawah lagu "How You Like That" dari BLACKPINK.

"I always belive in u..and now we are so proud of u kaka @ aurelie.hermansyah. Bukan hanya karena bertahan di trending 2 atau jutaan view dalam sehari," tulis Ashanty dikutip dari akun @ashanty_ash, Sabtu (4/7/2020).

Dikutip dari laman YouTube MyMusic Records diketahui bahwa lagu "Kepastian" menceritakan tentang penantian dan harapan untuk kepastian dalam sebuah hubungan.

Lagu yang diciptakan Ade Govinda ini memang berisi kegalauan seseorang dalam menunggu datangnya kepastian dari kekasihnya.

"Ini bukan hanya tentang kegalauan, ada pesan positif yang harusnya tersampaikan. Dalam sebuah hubungan memang harus ada kepastian, jangan bertahan terlalu lama dalam ketidakpastian, harus ada kejelasan," kata Ade dikutip dari YouTube MyMusic Records.

Penggarapan musik ini disebut-sebut sebagai salah satu produksi termahal dari MyMusic Records, karena tidak hanya melibatkan Tohpati sebagai produser musik, tapi juga adanya String section yang direkam di Praha Republik Ceko.

Aurelie Hermansyah merupakan putri dari musisi Anang Hermansyah, mengawali debutnya di tahun

2010 dengan lagu “Tanpa Bintang”.

Selain bernyanyi, ia juga sempat membintangi beberapa film.

Beberapa tahun belakangan ini ia juga konsisten dengan membuat konten di Youtube channel.

Lama tak merilis single, lagu Kepastian dari Aurel ini mendapat sambutan positif penggemarnya.

(tribunlampung.co.id)