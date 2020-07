Daftar Harga Mobil Seken Daihatsu Terios All New Juli 2020 Mulai Rp 168 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar harga mobil seken atau bekas Daihatsu Terios All New per Juli 2020 sebagaimana dilansir laman GridOto, Senin 6 Juli 2020.

Cek Varian, Tahun, Spesifikasi, dan Harga mobil seken Daihatsu Terios All New per Juli 2020 di bawah ini :

Daihatsu Terios All New R A/T 2018 1.500 cc, 103 dk Rp 200 juta

R Deluxe A/T 2018 1.500 cc, 103 dk Rp 215 juta

R Deluxe M/T 2018 1.500 cc, 103 dk Rp 203 juta

R M/T 2018 1.500 cc, 103 dkRp 205 juta

Ilustrasi - Harga mobil bekas Daihatsu Terios di Lampung. (astradaihatsuciledug.com)

X A/T 20181.500 cc, 103 dk Rp 180 juta

X M/T 2018 1.500 cc, 103 dk Rp 168 juta

R A/T 2019 1.500 cc, 103 dk Rp 210 juta

R Deluxe A/T 2019 1.500 cc, 103 dk Rp 225 juta

R Deluxe M/T 20191.500 cc, 103 dk Rp 215 juta

R M/T 2019 1.500 cc, 103 dk Rp 198 juta

X A/T 2019 1.500 cc, 103 dk Rp 191 juta

X Deluxe A/T2019 1.500 cc, 103 dkRp 230 juta

X Deluxe M/T 20191.500 cc, 103 dk Rp 225 juta

X M/T20191.500 cc, 103 dkRp 178 juta





( Tribunlampung.co.id)