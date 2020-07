Download Lagu MP3 DJ Snake Full Album 15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Taki Taki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu DJ Snake, berikut cara unduh lagu MP3 DJ Snake atau cara download lagu MP3 DJ Snake Full Album, dalam Gudang Lagu terpopuler 2020.

Termasuk, Video Klip 15 lagu nonstop DJ Snake di Video YouTube MP3.

Yuk tambah koleksi lagu Anda, dengan download lagu MP3 DJ Snake Full Album 2020 dalam artikel ini.

William Sami Étienne Grigahcine atau lebih dikenal dengan nama panggung DJ Snake, adalah seorang DJ dan produser rekaman asal Paris, Prancis.

DJ Snake lahir di Paris, Prancis, pada 13 June 1986.

Ia membuat debut internasionalnya dengan merilis single berjudul "Bird Machine" dan "Turn Down for What" pada tahun 2013.

Single berjudul Bird Machine adalah hasil kolaborasi dengan sesama musisi Prancis, Alesia.

Dimana single ini diambil oleh Mad Decent, label rekaman berbasis di Los Angeles yang dijalankan oleh Diplo, dan dirilis pada Februari 2013.

Pada Juni 2013, DJ Snake diundang oleh Diplo untuk melakukan live mix di acara radionya, Diplo & Friends, yang mengudara di Radio BBC 1.

Hingga saat ini, DJ Snake dikenal sebagai salah satu DJ kenamaan di dunia musik EDM.