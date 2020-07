Lagu Kepastian Aurel Hermansyah Geser Blackpink Jadi Trending Nomor 1 di Youtube, Azriel Ucapkan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ada kabar mengejutkan, klip lagu "Kepastian" milik Aurel Hermansyah trending satu di YouTube,.

Sang adik, Azriel Hermansyah pun memberi semangat.

Dukungan dan semangat adik Aurel tersebut diungkapkannya di Instagram Story pribadinya.

Dalam unggahan Insta Story Instagram-nya, Azriel membagikan bidikan layar trending YouTube.

"Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Semangat terus ya kakakku @aurelie.hermansyah," tulis Azriel seperti dikutip Kompas.com, Senin (6/7/2020).

Pesan dan dukungan ini sangat berharga karena menunjukkan lika-liku kehidupan yang harus bersikap tenang.

Dirilis pada Jumat (3/7/2020), lagu "Kepastian" telah ditonton lebih dari 5,8 juta kali hingga Senin (6/7/2020).

Bahkan, video klip "Kepastian" mampu menggeser posisi lagu girlband Korea BLACKPINK "How You Like That" yang kini bertengger di peringkat kedua.

Dalam unggahan Instagram Aurel, ia mengucapkan syukur lantaran video klipnya itu akhirnya bertengger di posisi nomor satu.

"Alhamdulillah.. Enggak bisa berkata-kata terima kasih buat semua yang sudah support untuk singel terbaruku 'Kepastian' setelah sekian lama enggak keluarkan lagu," tulis Aurel seperti dikutip Kompas.com dari keterangan unggahannya, Minggu (5/7/2020).

