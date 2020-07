TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembawa acara Najwa Shihab keranjingan belanja online.

Ia memiliki semua aplikasi belanja online di ponselnya demi memuaskan hasrat belanjanya.

Hobi baru ini Najwa Shihab geluti sejak pandemi Covid-19.

"Sekarang karena lagi pandemi, kebiasaan buruk tapi menyenangkan banget adalah melihat-lihat online shopping. Ya ampun parah banget deh gue online shopping mulu," kata Najwa Shihab lantas tertawa saat berbincang bersama Dave Hendrik di siaran langsung Instagram @bazaarindonesia, Minggu (5/7/2020).

Bahkan, ia mengaku mempunyai seluruh aplikasi belanja online di ponselnya.

"Gue tuh sampai download semua aplikasi online market place tuh ada di HP gue. Semua merek ada semua," tutur Najwa Shihab.

Nana, panggilan akrabnya, mengaku membeli hampir semua jenis barang, termasuk yang bukan kebutuhan utama seperti masker lucu-lucu, lipstik, kaos kaki, keset, hingga bohlam lampu.

"Ya Allah kaos kaki tuh lucu-lucu dan murah-murah banget ya ampun. Masa ada kaus kaki yang cuma Rp 3.500 gitu, pokoknya langsung menggila lihatnya. Langsung beli selusin," ujar Najwa Shihab.

Dave Hendrik lalu bertanya apa yang membuat Najwa Shihab menjadi demam belanja yang tak terduga alias impulsif.

"Apa ya, mungkin karena sekarang kerjanya semua pakai HP. All the things we do mulai dari rapat, bikin konten juga pakai HP, ngedit," ucap Najwa Shihab.

Ia pun merasa susah mengontrol penggunaan HP karena sekarang semakin bergantung untuk aktivitas sehari-hari.

"Sudah selesai Zoom meeting atau nunggu Zoom berikutnya, 'Ah ngecek ah ini lagi hari belanja apa ya yang lagi diskon' begitu. Parah banget tahu enggak sih," ujar Najwa Shihab. (Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Najwa Shihab: Ada Kaus Kaki Rp 3.500, Langsung Menggila Lihatnya, Beli Selusin"