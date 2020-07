Rizky Febian Kedapatan Bubuhkan Emoji Wajah Cinta di Instagram Selebgram Seksi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Rizky Febian kedapatan membubuhkan emoji di akun instagram seorang selebgram seksi Anindita Hidayat.

Banyak yang menduga Rizky Febian tengah dekat dengan Anindita karena berani membubuhkan emoji di salah satu foto Anindita.

Dugaan ini wajar saja karena Rizky Febian kini sedang menjomblo usai putus dari Azalia Bianda Avissa.

Awalnya, Anindita Hidayat mengunggah foto dengan kemeja putih dan celana jeans.

"Tell me you’re mine, you’re mine alone." tulis perempuan dengan sorot mata tajam tersebut.

Ada lebih dari 7.000 like untuk postingan foto tersebut dan 78 komentar warganet.

• Mengejutkan! Selalu Berdua dan Terlihat Mesra Ternyata Rizky Febian dan Azalia Bianda Avissa Putusan

• Alasan Laudya Cynthia Bella Cerai yang Bikin Netizen Penasaran

• Orang Ketiga yang Akan Rusak Hubungan Atta dan Aurel, Sosoknya Diungkap Cinta Kuya

• Rumah Mewah Ashanty-Anang Akhirnya Terjual Rp 35 Miliar

Di mana salah satu diantaranya adalah Rizky Febian.

Iky menyematkan emoji wajah penuh cinta.

Sayangnya, komentar itu tak mendapat respon dari Anindita Hidayat.

Meski demikian, beberapa warganet tampak menggoda penyanyi 22 tahun tersebut.