VIDEO Tanpa Menawar, Perempuan Misterius asal Jember Beli Rumah Anang Ashanty Rp 35 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube rumah Anang Hermansyah dan Ashanty terjual Rp 35 miliar tanpa proses tawar menawar.

Ashanty mengungkapkan suksesnya penjualan rumah mewahnya di Cinere Depok itu dalam sebuah video di kanal The Hermansyah A6.

Bisa jadi istri Anang Hermansyah lega setelah proses penjualan rumah seluas 2200 meter persegi yang mulai diumumkan awal Juni 2020 itu.

Lalu, Ashanty dalam sebuah obrolan lewat telepon minta izin pada pembelinya yang seorang perempuan itu untuk mengumumkan rumahnya sudah terjual.

"Bu aku udah boleh tulis rumahku udah laku belum bu?" tanya Ashanty melalui sambungan telepon dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/7/2020).

Tonton video beritanya di bawah ini.

"Gak masalah, it's OK. As long as you don't mention my name ya," pinta sosok tersebut.

Rupanya, sosok pembeli rumah orangtua Aurel Hermansyah tak ingin namanya disebut dalam video Ashanty.

Meski begitu, Ashanty membocorkan sosok tersebut di caption videonya "TANPA NAWAR!! PEMBELI ISTANA CINERE TERNYATA SULTAN DARI JEMBER MALAYSIA"

"Aku bilangnya udah dibeli oleh Sultan Jember, orang pada ketawa," kata Ashanty yang diikuti tawa sosok itu.