VIDEO Aurel jadi Anak Kesayangan Emak-emak Online, Postingan Anang Soal Lagu Kepastian Diserbu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu Kepastian yang dinyanyikan oleh Aurel Hermansyah berhasil menempati trending nomor satu di Youtube.

Sang ayah, Anang Hermansyah tak kuasa menahan rasa bangga atas pencapaian sang anak.

Musisi papan atas ini membuat postingan yang menjadi sorotan di Instagram.

Anang Hermansyah mengunggah foto tangkapan layar video musik lagu Kepastian yang berada di posisi trending satu Youtube.

Pada keterangan fotonya, suami Ashanty itu mengucapkan selamat kepada Aurel.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Tak hanya itu, ia juga berterima kasih kepada Ade Govinda sebagai pencipta lagu Kepastian.

Kemudian, ia juga mengucapkan terima kasih kepada produser yang menangani penggarapan single terbaru putrinya, Aurel Hermasnyah.

"selamat kakak #trending1 #kepastian terima kasih yg sudah mendengarkan lagu @aurelie.hermansyah by @ade_govinda de thanx bikin lagu bagus buat aurel thanx @skyman2266 produser TOP tahun 2020 yhanx @mymusic.records," tulisnya.

Postingan ini pun langsung 'diserbu' warganet. Banyak yang menuliskan komentar rasa bangga dan syukur pada Aurel.