Drakorindo, Download Drakor To All The Guys Who Loved Me, Streaming Drama Korea Hwang Jung Eum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Hwang Jung Eum dalam drama Korea, berikut sinopsis To All The Guys Who Loved Me dan simak juga cara unduh atau download drama Korea To All The Guys Who Loved Me.

Bagaimanakah sinopsis To All The Guys Who Loved Me?

To All The Guys Who Loved Me merupakan serial drama Korea terbaru bergenre Comedy Romance tayang di KBS2 mulai 6 Juli 2020, setiap hari Senin dan Selasa jam 10 malam.

Pada 19 Februari 2020, aktor terkenal Yoon Hyun Min dengan aktris Hwang Jung Eum mengkonfirmasi akan tampil di drama ini sebagai pemeran utama.

Sinopsis To All The Guys Who Loved Me Plot cerita dari fokus pada topik realistis tentang seorang wanita lebih memiliki untuk melajang setelah mengalami luka trauma masa lalu.

Setelah itu sosok pria ingin mengubah hubungannya dengan wanita ini melalui rasa cinta.

Seo Hyun Joo (Hwang Jung Eum) merupakan manajer tim perencaan webtoon.

Dia teliti dalam hal pekerjaannya, para penulis yang bekerja dengannya telah mencapai No. 1 berkat kerja kerasnya.

Sebanyak orang ingin menghindarinya karena perhatiannya pada detail, mereka mau tidak mau mencari pekerjaannya.

Terlepas dari pesonanya, dia bernasib buruk untuk hal cinta dan romansa kemudian menyebabkan dirinya memilih tetap melajang.