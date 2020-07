Drakorindo, Download Drakor United Effort to Accomplish One Thing, Streaming Drama Korea Oh Na Ra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Oh Na Ra dalam drama Korea, berikut sinopsis United Effort to Accomplish One Thing dan simak juga cara unduh atau download drama Korea United Effort to Accomplish One Thing.

Bagaimanakah sinopsis United Effort to Accomplish One Thing?

United Effort to Accomplish One Thing adalah serial drama Korea terbaru, tayang di salura televisi MBC pada 15 Juli 2020 setiap hari Rabu dan Kamis.

Drama ini garapan dari sutradara Jin Chang Gyu sekaligus menjadi karya keduanya setelah drama Korea Bad Papa MBC.

Drama Korea ini dibintangi oleh Kim Hye Jun dan artis senior Oh Na Ra ikut bergabung.

Sinopsis United Effort to Accomplish One Thing cerita tentang kisah Yoo Bit Na (Kim Hye Jun) tak lain merupakan anak dari pelukis terkenal dan kaya raya yang memiliki miliaran won di properti.

Namun dalam konmdisi seperti itu terjadi pergulatan sengit di atas properti hingga Bit Na juga terlibat di dalamnya.

Dia menjadi tokoh kunci untuk mencari dan mengungkap kebenaran.

Bagaimana akhir cerita dari pelacakan Yoo Bit Na selanjutnya?

• Drakorindo, Download Drakor To All The Guys Who Loved Me, Streaming Drama Korea Hwang Jung Eum

Akankah Dia dapat mengungkap seluruh misteri yang ada?