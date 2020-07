Foto Lawas Nicholas Saputra Jadi Sorotan Netizen 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sosok aktor Nicholas Saputra ketika masih duduk di bangku SMA kembali menyita perhatian.

Bukan karena film, melainkan karena unggahan salah satu pengguna Twitter yang bersekolah di tempat yang sama dengan Nicholas Saputra.

Pemilik akun @stei2021 itu mengunggah foto-foto SMA Nicholas Saputra serta fakta menarik tentang aktor kelahiran 1984 itu.

"Who is your high school's most famous alumnus?" tulis akun @stei2021 seperti dikutip Kompas.com, Rabu (8/7/2020).

Foto yang diunggah Rabu (7/7/2020) itu memperlihatkan foto Nicholas bersama teman-teman SMA juga foto buku tahunan.

Sementara dari foto lain yang diunggah, terlihat fakta menarik tentang Nicholas yang rupanya selalu datang tepat waktu jam 07.00 pagi ketika masih sekolah.

Dari percakapan balasan @stei2021, diketahui Nicholas dulu saat SMA dikenal sebagai anak pendiam dan pernah mengikuti ekstrakurikuler koperasi siswa.

Diketahui bahwa Nicholas Saputra merupakan alumnus SMA Negeri 8 Jakarta.

Kocaknya, dari foto-foto yang diunggah, komentar dari warga Twitter justru salah fokus pada wajah Nicholas Saputra yang sudah tampan sejak dulu.

"Ya Allah...bener-bener percikan Nabi Yusuf," tulis akuun @pejuangfhui. "Buset padahal dulu enggak ada effect kamera ataupun skincare, wkwkwkwk," tulis akun @_nndil.

"Emailnya 'alkuna' fix Nicholas anak ambis," tulis akun @alltimesloww.

"Wow alkana alkena alkuna, he must be liking chemistry to the next level," timpal akun @fabcytoplasm.

"Gantengnya emang bukan kaleng-kaleng," tulis akun @greensqualo.

Fakta lain tentang Nicholas diungkap oleh akun @DianPSoebandi yang menjelaskan alasan tidak dicantumkannya alamat dan nomor telepon Nicholas di buku tahunan.

"Satu-satunya di buku tahunan enggak nyantumin alamat & telp, Kepsek masuk ke kelas nerangin Nico ijin gondrong untuk AADC, jadi jangan dibully, sering bolos, apalagi pas sekolah pindah lokasi karena banjir, tiap pagi-sore pagar sekolah rame sama anak-anak nungguin Nico yang baru banget booming, wisuda diliput infotainment," tulis akun tersebut.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com