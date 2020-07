Download Film Dora And The Lost City Of Gold Sub Indo, Streaming Film Danny Trejo dan Eugenio Derbez

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Dora And The Lost City Of Gold dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Dora And The Lost City Of Gold di ponsel (HP).

Para pemain film Dora And The Lost City Of Gold di antaranya Danny Trejo dan Eugenio Derbez.

Bagaimana sinopsis film Dora And The Lost City Of Gold?

Dora and the Lost City of Gold merupakan film komedi petualangan 2019 Amerika.

Film Dora and the Lost City of Gold adalah adaptasi langsung dari serial televisi Nickelodeon Dora the Explorer.

Film Dora and the Lost City of Gold disutradarai oleh James Bobin.

Dora and the Lost City of Gold dibintangi oleh Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, dan Eva Longoria, dengan suara Danny Trejo dan Benicio del Toro.

Live action Dora diumumkan pada 2017 dan Moner berperan sebagai pemeran utama pada Mei 2018.

Sebagian besar anggota pemeran utama lainnya dipekerjakan sepanjang sisa tahun ini, dan pembuatan film berlangsung dari Agustus hingga Desember 2018 di Australia dan Peru.