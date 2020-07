VIDEO Lathi Mendunia, Weird Genius Terpampang di Times Square New York

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube Semakin mendunia, baliho bergambar grup Weird Genius terpampang di salah satu tempat penting di Amerika Serikat, Time Square New York.

Video tersebut diunggah di akun Twitter Reza Arap, salah satu anggota grup beraliran EDM itu.

"I dedicate this post to sum people who tried so hard to destroy my career on youtube and in digital scene few years ago (Saya dedikasikan unggahan ini pada beberapa orang yang mencoba begitu keras merusak karir saya di YouTube dan digital beberapa tahun lalu)," tulis Reza di akun Twitter @YBRAP, Minggu (12/7/2020).

"Yall might still hatin on me. It's fine. Keep hatin while me n my team in struggle waiting for me to post this shit. Weird Genius in Time Square NY everybody. (Kalian semua mungkin masih membenci saya. Tidak apa-apa. Teruslah membenci selagi saya dan tim saya menunggu saya mengunggah ini. Weird Genius di Time Square NY)," tulisnya lagi.

Unggahan Reza itu memperlihatkan dua baliho besar Weird Genius dan tiga anggotanya, yaitu Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu terpasang di salah satu gedung.



Sementara di sisi lain terlihat video ajakan untuk streaming lagu mereka " Lathi".



Di bawah baliho besar itu tertulis, "Top 100 millions streams with lastest release Lathi".

Video yang dibagikan Reza itu mendapat respons dari rekan sesama selebriti dan juga warga Twitter lainnya yang merasa bangga atas salah satu pencapaian Weird Genius.



"Let's fly higher, Capt," tulis Fiersa Besari.



"Broo awesomeee!" tulis Jerome Polin.

"Kalian bertiga makin keren. Gue akui itu. Go bigger guys. We root for you," tulis aktor Dennis Adishwara.



