VIDEO Megahnya Rumah Sepupu Raffi Ahmad, Nikita Mirzani Tak Berhenti Kagum: Buset Pilarnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nikita Mirzani ditemani Boiyen tampak tercengang ketika berkunjung ke rumah mewah sepeupu Raffi Ahmad, Alshad Ahmad.

Awalnya, Nikita Mirzani penasaran karena rumah mewah Alshad Ahmad ini disebut mirip istana.

Ditambah lagi luas rumah mewah Alshad Ahmad tersebut adalah 3500 meter persegi.

"Selain memiliki mini zoo di halaman rumahnya, rumah Alshad Ahmad pun ikutan viral karena memiliki bentuk dan desain seperti istana. Dengan bangunan super megah dan super mewah," ujar Nikita Mirzani di acara Brownis Jalan-jalan Trans TV.

Begitu tiba di depan pintu rumah, Nyai, panggilan karib Nikita Mirzani langsung syok menengadah ke atas saking besarnya.

Tonton video beritanya dibawah ini.

"Ya ampun, ini pintunya kok gede banget ya," ucap Nikita Mirzani.

"Ini pintu apa bukan sih?" tanya Boiyen.

Begitu pintu rumah dibuka, Boiyen menyebut seperti seorang putri akan masuk istana.

"Eh kayak lagi princess-princess masuk istana lho. 'Let it go, let it go'," ujar Boiyen sambil menanri OST Frozen.