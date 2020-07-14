Chord Gitar Lonteku
Chord Gitar Lagu Lonteku MP3 Iwan Fals dan Lirik Lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku
Chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda menyukai lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals?
Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.
Chord Gitar Lonteku MP3 Iwan Fals.
Intro : Em..C..Am..Em..
Em..C..Am..F..Em…..
..[2x]
Em D
hembusan angin malam waktu itu
C -G/B Am D Em
bawa lariku dalam dekapanmu..
Berita Populer
|Krisdayanti Ingin Aurel Tak Memikirkan soal Menikah: Sekolah Dulu
|Ramalan Zodiak atau Horoskop Besok Rabu 15 Juli 2020, Gemini Stres, Cancer Raih Keuntungan Finansial
|Kakak Adik Tewas Berpelukan di Kamar, Ibunya Berusaha Menyelamatkan Akhirnya Meninggal
|Intip Apartemen Mewah Hana Hanifah, Artis FTV yang Tersandung Kasus Prostitusi di Medan
|Deretan Artis FTV yang Diduga Terlibat Prostitusi Online
Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung