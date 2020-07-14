Chord Gitar Lonteku

Chord Gitar Lagu Lonteku MP3 Iwan Fals dan Lirik Lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku

Chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Anda menyukai lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals?

Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.

Chord Gitar Lonteku MP3 Iwan Fals.

Intro : Em..C..Am..Em..

Em..C..Am..F..Em…..

..[2x]

Em                       D

hembusan angin malam waktu itu

C -G/B   Am  D     Em

bawa lariku dalam dekapanmu..

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Chord Gitar Lagu Lonteku
Video Klip Lonteku
Penyanyi Iwan Fals
Berita Populer
Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
VIDEO Penangkapan Artis FTV di Sebuah Hotel di Medan terkait Dugaan Prostitusi Online, Tutupi Wajah
VIDEO Penangkapan Artis FTV di Sebuah Hotel di Medan terkait Dugaan Prostitusi Online, Tutupi Wajah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan