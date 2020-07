Download Lagu Apple MP3 GFRIEND, Video Klip Apple Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Apple dinyanyikan GFRIEND dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Apple dan video klip Apple dalam artikel ini.

GFRIEND resmi comeback dengan merilis single Apple.

MV single ini muncul di channel YouTube Big Hit Labels dan menduduki trending musik YouTube.

Berikut lirik lagu Apple - GFRIEND

Gasideombul gil wie

Jitge namgyeojin baljagugeun pitbit

Chagaun geu seontaegeun

Teullyeotdeon geonji wae ireoke apeunji

Ooh no i dalkomhan hyanggiwa

Banjjagineun rubi drop nal siheome deulge hae

Ooh no jakku nal yuhokae bwa deo

Yes neoui hyanggi neoui bitkkal

Nal muldeurineun pleasure

Callin' me callin' me callin' me

Nae anui segyega baseurajyeo naerine

Banjjagineun crystal

Dagawa dagawa dagawa

Eoneusae ipsureun saeppalgan neol tamhane

Come and dance with me

Tteugeoun chumeul chunda nae ane byeori tteunda

Tumyeonghan yuriguseul bulge binna

Dwireul doraboji ma buranhan saenggageun ma

Dalkomhan eodum arae manyeodeurui bami wa

We o wow wow wow wow

We o ya ya ya ya

We o wow wow wow wow

Nae hoesaekbit seontaegeul da muldeullyeo beoril geoya