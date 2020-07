Istri Rekam Suami Tewas Saat Coba Motor Baru 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini, viral kisah seorang istri yang tak sengaja rekam detik-detik kepergian suami di laman Facebook.

Akun Facebook Dalila Zolkifli, awalnya hanya membagikan sedikit kebahagiaan suaminya.

Namun sayangnya, kebahagiaan sang suami berujung petaka.

Kejadian naas tersebut terjadi pada 10 Juli 2020, terlihat dari keterangan foto yang menunjukkan waktu.

Dalila menuliskan bagaimana sosok suaminya yang sedang bahagia hendak membeli motor yang selama ini dia inginkan.

• VIDEO Sempat Berseteru, Nabilla Aprillya Sikapi Penangkapan Hana Hanifah

• Sopir Cabuli Anak Majikan di Mobil: Kalo Gak Mau, Kakek dan Nenekmu Saya Bunuh

• Luna Maya Dijodohkan dengan Gading Marten, Rekan Artis Heboh

• Brigjen Pol Prasetyo Utomo Dicopot Buntut Surat Jalan Djoko Tjandra

"Katanya dah lama cari moto seperti ini.

Body besar, tapi slow, idaman sangat.

He once said 'Kalau la abang dapat motor ini, hidup abang dah complete'," tulis keterangan akun Dalila Zolkifli.

Terlihat Dalila merekam detik-detik suaminya bertransaksi motor sport berwarna biru tersebut dari dalam mobil.

Dalila menuliskan akan mengusik suami jika sudah sampai di rumah.

"Masa ni aku tahu dia happy gila.