VIDEO Liburan Berakhir Tragis Artis Naya Rivera, Selamatkan Sang Anak Sebelum Tewas Tenggelam

Rencana berlibur justru menjadi duka bagi keluarga artis Naya Rivera yang harus kehilangan Naya karena tenggelam di danau Piru, California, Amerika.

Diketahui, Naya Rivera datang ke danau Piru berniat berlibur dengan putranya, Josey Dorsey yang baru berusia 4 tahun.

Walaupun demikian, Naya sempat memperjuangkan nyawa putranya untuk bisa selamat. Seperti apa ceritanya, berikut rangkumannya.

Sempat tertangkap CCTV

Keduanya sempat tertangkap kamera CCTV saat pertama kali datang dan memarkir mobil mereka yang berwarna hitam.

Naya berjalan melintasi tempat parkir menuju tempat penyewaan perahu.

Terlihat di belakang Naya seorang anak kecil, yang diketahui ternyata Josey, berjalan mengikutinya.

Sempat berenang dan foto-foto

Naya sempat mengunggah foto bersama putranya yang kemudian diunggah di Instagram.

Dalam foto tersebut Rivera terlihat mencium Josey sambil berbaring.

"Just the two of us (hanya kita berdua)," tulis Naya dalam keterangan.