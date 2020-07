Pengakuan Mengejutkan Angel Lelga tentang Rhoma Irama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Angel Lelga memberi pengakuan mengejutkan di YouTube Deddy Corbuzier.

Angel Lelga menjadi bintang tamu podcast di YouTube Deddy Corbuzier.

Di dalam video berjudul "ANGEL LELGA MASIH SAYANG RHOMA IRAMA - PENGAKUAN HEBOH (EXCLUSIVE)", Angel Lelga melontarkan pernyataan menghebohkan.

Awalnya Deddy Corbuzier bertanya hal yang membuatnya penasaran.

"Lu ga capek? Maksudnya gini di hidup lu ya sampai detik ini, kan banyak sekali tuh. Nikah siri lah, apa lah, sekarang kaya gini (masalah dengan Vicky Prasetyo). Maksudnya is it not enough buat lu?" tanya Deddy.

Angel Lelga mengaku capek menjalani hidup seperti ini.

• Artis Angel Lelga Ternyata Pernah Diancam Vicky Prasetyo

• Perselingkuhan yang Diungkap Selebgram Jessica Jane Berbuntut Panjang, Karier Listy Chan Runtuh

• Komedian Omas Meninggal karena Sakit Diabetes dan Paru-paru

• Reaksi Nagita Slavina saat Raffi Ahmad Sebut Ayu Ting Ting Jadi Bintang Tamu di Okay Boss

Ia lalu menceritakan pernikahan sebelumnya dengan Raja Dangdut Rhoma Irama.

Menurut Angel Lelga, saat itu Rhoma Irama mengajarkannya tentang agama Islam.

Hingga akhirnya Angel Lelga memilih pindah keyakinan menjadi mualaf.

"Berpuluhan tahun tidak ketemu keluarga saya. Saya mualaf sendiri," kata Angel Lelga.