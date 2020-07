VIDEO Pengakuan Mengejutkan Artis Angel Lelga tentang Raja Dangdut Rhoma Irama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Angel Lelga memberi pengakuan mengejutkan di YouTube Deddy Corbuzier.

Angel Lelga menjadi bintang tamu podcast di YouTube Deddy Corbuzier.

Di dalam video berjudul "ANGEL LELGA MASIH SAYANG RHOMA IRAMA - PENGAKUAN HEBOH (EXCLUSIVE)", Angel Lelga melontarkan pernyataan menghebohkan.

Awalnya Deddy Corbuzier bertanya hal yang membuatnya penasaran.

"Lu ga capek? Maksudnya gini di hidup lu ya sampai detik ini, kan banyak sekali tuh. Nikah siri lah, apa lah, sekarang kaya gini (masalah dengan Vicky Prasetyo). Maksudnya is it not enough buat lu?" tanya Deddy.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Angel Lelga mengaku capek menjalani hidup seperti ini.

Ia lalu menceritakan pernikahan sebelumnya dengan Raja Dangdut Rhoma Irama.

• VIDEO Artis Tya Ariestya Geram Anaknya Disebut Meniru Anak Sandra Dewi

• VIDEO Viral Aksi Pria Kendarai Vespa Roda Satu Curi Perhatian Warganet

• Takut Disuntik, Alasan Artis Omas Enggan Dibawa ke RS

• Jawaban Tak Biasa Ashanty Saat Disapa Millendaru

Menurut Angel Lelga, saat itu Rhoma Irama mengajarkannya tentang agama Islam.

Hingga akhirnya Angel Lelga memilih pindah keyakinan menjadi mualaf.