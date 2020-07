TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Nissan Juke Juli 2020, mulai Rp 130 juta.

Berikut harga mobil bekas Nissan Juke Juli 2020 sebagaimana dilansir laman GridOto Sabtu 18 Juli 2020.

Cek Varian, Tahun, Spesifikasi, dan Harga mobil bekas Nissan Juke Juli 2020 di bawah ini.

CVT A/T 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 130 juta

RX 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 130 juta

CVT A/T 2012 1.500 cc, 109 dk Rp 140 juta

RX 2012 1.500 cc, 109 dk Rp 135 juta

CVT A/T 2013 1.500 cc, 109 dk Rp 150 juta

RX 2013 1.500 cc, 109 dk Rp 140 juta

All New 1.5 X-Gear A/T 2014 1.500 cc, 109 dk Rp 160 juta

CVT A/T 2014 1.500 cc, 109 dk Rp 150 juta

RX 2014 1.500 cc, 109 dk Rp 160 juta

Revolt 2015 1.500 cc, 109 dk Rp 190 juta

RX 2015 1.500 cc, 109 dk Rp 170 juta

Revolt 2016 1.500 cc, 109 dk Rp 200 juta ( Tribunlampung.co.id )