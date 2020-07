Download Film Into the Woods Sub Indo, Streaming FilmMeryl Streep dan Emily Blunt

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Into the Woods dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Into the Woods di ponsel (HP).

Para pemain film Into the Woods di antaranya Meryl Streep dan Emily Blunt.

Bagaimana sinopsis film Into the Woods?

Into the Woods merupakan film fantasi musical, yang menggabungkan tokoh-tokoh dongeng terkenal dalam satu film.

Karakter dongeng tersebut adalah Cinderella, Rapunzel, Jack, dan Red Riding Hood.

Film Into the Woods disutradarai oleh Rob Marshall dan naskahnya ditulis oleh James Lapine.

Into the Woods rilis secara resmi pada 25 Desember 2014.

Namun sebelum itu, film Into the Woods sudah terlebih dahulu diputar di Dubai International Film Festival pada 17 Desember 2014.

Into the Woods diperkirakan menghabiskan biaya produksi sebesar 50 juta dolar.