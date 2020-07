Unggah Foto Lawas Bersama Sang Kakak Teresa, Tamara Blesynski Tuliskan Kata Karma pada Captionnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru saja aktris Tamara Bleszynski mengunggah kolase foto lawasnya bersama sang kakak, Teresa Bleszynski, Minggu (19/7/2020).

Tampak sejumlah potret muda Tamara dan Teresa.

Seperti diketahui, keduanya pernah moncer pada zamannya.

Teresa sendiri dulu kerap mendapatkan peran antagonis pada setiap sinetron yang ia bintangi.

Pada unggahannya itu, Tamara menuliskan soal karma.

Tak diketahui maksud dari caption yang dituliskan oleh ibu dua anak ini.

Namun Tamara juga menuliskan soal melindungi satu sama lain.

You should google us..

Or better...you should hv maybe Protect/protected us ~

Karma, your sisters