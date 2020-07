Foto-foto Rumah Raja Film Manoj Punjabi, Bak Hotel Bintang 5 Sampai Ada Ruangan Khusus Koleksi Wine 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Manoj Punjabi merupakan sosok produser terkenal di Indonesia.

Dengan profesinya tersebut, Manoj Punjabi ternyata memiliki rumah bak hotel bintang lima.

Bahkan, ia memiliki sederet fasilitas mewah di dalam rumahnya tersebut.

Hal itu terkuak melalui vlog Boy William, dilansir TribunJakarta pada Selasa (21/7/2020).

Boy William saat itu berkesempatan mengunjungi rumah pemilik MD Entertainment.

Dengan tangan terbuka, Manoj Punjabi mempersilahkan Boy untuk melihat setiap sudut ruangan di rumah mewahnya.

Memasuki garasi, terlihat beberapa mobil mewah antik yang terparkir.

Kemudian, Boy William diajak Manoj Punjabi melewati lobi rumahnya.

"Oh My God! It's feel very spacious!" ujar Boy William.