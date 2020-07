Jelang Lahiran, Desainer Busana Muslim Dian Pelangi Pamer Foto Saat Baby Moon di Mesir dan Palestina

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Desainer busana muslim Dian Pelangi sedang menikmati waktu mengandung calon buah hati pertamanya bersama Sandy Nasution.

Memasuki masa-masa jelang melahirkan bayinya.

Terlihat pada unggahan Instagramnya, Dian dan sang suami sedang berbelanja keperluan untuk si buah hati.

• Video Tutorial Hijab Tren 2019 ala Dian Pelangi Pada unggahan Instagram Storiesnya, Rabu (22/7/2020), Dian tampak merekam momen sang suami sedang mencoba gendongan untuk bayinya.

Selain itu, Dian juga gencar mengunggah foto-foto kenangan saat ia babymoon di Palestina dan Mesir.

Ia juga kilas balik pada momen saat ia mengetahui dirinya hamil.

Kala itu ia masih berada di Jerusalem, Palestina.

Begini unggahannya kala itu:

Jerusalem, Palestine,

December 26th, 2019.

“This is by the grace of Allah. When two lost souls, longing for the same thing, dreaming the same dream, hoping the same hope for a very long time, and only put their hope in Allah, then if Allah wills it to be, it will be.. At the very right time, for the very right reasons.”